F1 Sergio Perez | McLaren forte a Zandvoort lavoriamo per trovare soluzioni sulla macchina

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha raccolto un discreto sesto posto nell’ultima gara andata in scena a, facendo intravedere qualche segnale di ripresa dopo quasi quattro mesi di profonda crisi. Il messicano della Red Bull è rimasto comunque abbastanza lontano dalle prestazioni del compagno di squadra Max Verstappen per tutto il weekend, avendo il merito di precedere al traguardo entrambe le Mercedes. Checo proverà a proseguire la sua lenta risalita questo fine settimana a Monza nel GP d’Italia. “Quello che laha mostrato a, ma abbiamo speranze concrete per pensare che l’Olanda sia stata negativa per il vento che abbiamo subito più di altri. Ora speriamo di poter essere nuovamente in gara. Ora capiamo i problemi della vettura, è solo una questione di tempo di reazione. Comprendere il problema aiuta a raggirarlo, ma ora conta risolverlo.