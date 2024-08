Atalanta lo stato di forma in vista dell’Inter | squadra rivoluzionata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come ladel tecnico Gian Piero Gasperini arriva alla partita, con tre partite ufficiali alle spalle e tanto, tanto mercatoDI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Le ultime cinque partite dei bergamaschi si dividono tra due amichevoli e tre impegni ufficiali. E i risultati non sono propriamente esaltanti. Partendo dalle sfide di precampionato, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno raccolto due sconfitte contro Parma (4-1) e St. Pauli (3-0), prima della sconfitta per 2-0 nella prestigiosa gara di Supercoppa Europea contro il Real Madrid.