Arrestato latitante delle Brigate Rosse | chi è e di cosa è accusato

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un blitz in Argentina ha permesso di arrestare un. Chi è e vediamo dila persona fermata Una latitanza durata 44 anni e interrotta nella serata italiana di giovedì 29 agosto. La polizia argentina, come riferito da La Repubblica, haLeonardo Bertulazzi, uno dei membri della colonna genovese. Il fermo è arrivato dopo che il Paese sudamericano gli ha revocato lo status di rifugiato, dato nel 2004. L'arresto è avvenuto alla presenza dell'Intelligence italiana e nelle prossime settimane dovrebbero iniziare le pratiche per l'estradizione in Italia del nostro connazionale. Bertulazzi èdi associazione sovversiva, banda armata e altro e deve scontare 27 anni di reclusione.