Se vuoi sederti al tavolo devi ordinare almeno due piatti | la decisione di un ristorante ligure scatena la polemica social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Nientese non vengono ordinatiduea persona. Questo ha deciso ilSae (“sale” in genovese”). Una scelta che hato una. Ma andiamo con ordine. Il locale, che affaccia su Camogli, è piccino: 18 coperti. Si tratta di uncon tante recensioni positive e pare che il cibo sia davvero ottimo ma la moda dida dividere non va di pari passo con la volontà di tenere i prezzi bassi e dunque, secondo i ristoratori, la scelta è stata obbligata. “O facevamo un menù a prezzo fisso sul modello di alcuni ristoranti francesi oppure dovevamo puntare sull’obbligo della doppia portata – ha detto la proprietaria ai giornali locali –. Alla fine, abbiamo deciso di puntare su questa seconda soluzione. Il criterio è lo stesso di alcuni alberghi dove si prenota a patto che si soggiornidue notti”.