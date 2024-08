Mercato Napoli tutto fatto per il colpo | Conte gongola nuovo rinforzo in arrivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Prosegue la campagna acquisti in casa. Il club azzurro ha definito ogni dettaglio e chiuso per unimportante. Ildi Antoniosi è ripreso. Dopo il brutto ko all’esordio contro il Verona la squadra ha reagito e al debutto in campionato al Maradona ha ottenuto un importante e convincente successo. Intanto la società lavora per chiudere gli ultimi colpi in entrata e negli ultimi minuti ci sono state importanti novità. Il club partenopeo, dopo aver perfezionato l’di Lukaku, ha trovato l’accordo ed ha chiuso per il centrocampista del Manchester United Scott McTominay. Un grandissimoe un regalo per Antoniocon il giocatore che rinforza e non poco la mediana del club partenopeo. Il giocatore si trasferirà alper 30 milioni ed una percentuale sulla rivendita, unimportantissimo per il club azzurro.