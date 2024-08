Come si otteneva la cittadinanza romana nell’antica Roma?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 agosto 2024) Negli ultimi tempi è sempre più accesa la discussione intorno all’acquisizione dellaitaliana, soprattutto per quanto riguarda i figli di stranieri nati sul territorio o che hanno studiato in Italia, acquisendo di fatto la cultura e la loro riconoscibilità in questa. A tal proposito, per sostenere le teorie della destra contrarie allo ius solis, il Ministro dell’Agrioltura, Francesco Lollobrigida, ha chiamato in causa addirittura i metodi di acquisizione della. Secondo le sue dichiarazioni, infatti, questa veniva elargita agli “stranieri” solo dopo una lunga fedeltà alla città e alla sua realtà politica. Ma è proprio così? Non esattamente.