Tragedia in Irpinia carabiniere perde la vita in un incidente agricolo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità di Cassano Irpino piange l’Appuntato Scelto Alex Boccella. Quest’ultimo originario del piccolo comune irpino è rimasto vittima di un, presumibilmente con un trattore, mentre si trovava all’interno di un fondo. Boccella, prestava servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, era molto noto e amato nella sua comunità. Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i Carabinieri della locale Stazione e il personale del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia ha espresso tutto il suo dolore con un post sui social: “Sebbene in un momento di sgomento è giusto rendere partecipi tutti dellache si è abbattuta sulla nostra comunità.