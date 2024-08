Roma i perchè di Dybala | i retroscena dietro il no all’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pauloparla a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga dellacontro l’Empoli, con tanto di fischi dell’Olimpico. L’argentino, accolto con un applauso in sala stampa, ha chiarito i motivi che lo hanno spinto a rifiutare l’offerta proveniente drifiuta offerta dell’Arabia: i motivi “Tutti guardano ai soldi, io ho messo tante cose sul tavolo per fare una scelta. La mia famiglia, mia moglie, la città, la squadra, il voler tornare in nazionale. Ho 30 anni, mi sento bene. Anche se vedo tante critiche sugli infortuni, io cerco di lavorare al massimo ogni giorno per curarmi e rendere al meglio. Poi si parla soltanto dei soldi che certo quando uno vede quella cifra lì non posso dire che non lo pensa, ma ho messo molte cose sul piatto. Al mio procuratore non cambiava niente. Non è vero che avrebbe preso tanti soldi.