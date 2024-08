La grande sete del Sebino | in un giorno si sono persi cinque centimetri e lo zero idrometrico è vicino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Iseo (Brescia), 26 agosto 2024 – In 24 ore esatte: dalle 14 di sabato 24 agosto alle 14 di domenica 25 agosto, il lago d’Iseo, secondo specchio d’acqua del bresciano perzza, si è abbassato di ben 5. L’andamento è crescita e di questo passo, se le piogge previste nelle prossime ore non arriveranno, presto si potrebbe arrivare allo. I datiforniti dal Consorzio dell’Oglio, che gestisce i livelli dele il deflusso di acqua dall’invaso, che non è effettuato solo tramite l’emissario del lago: il fiume Oglio, ma anche dalla Roggia Fusia, che porta acqua, anche attraverso le sue derivazione in buona parte della bassa e dell’Ovest Bresciano, così come i tanti canali di irrigazione che si dipartono dall’Asta dell’Oglio nella zona da Palazzolo in poi.