Il duro lavoro dei giornali di Cairo Gazzetta e Corsera per minimizzare o nascondere la protesta dei tifosi del Torino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ildeidi) perladeidel. Poi dicono che isti fanno la bella vita. Ma dove? Ma quando? Una volta Gianni Mura ironizzò su quella pubblicità in cui unsta usciva dalla redazione a mezzanotte e trovava una bella donna sorridente ad aspettarlo per andare a bere. In oltre quarant’anni di carriera – disse – quando sono uscito dalle redazioni a mezzanotte non mi è mai capitato. E insomma mettete che sietesti Rcs, quindi avete il presidente granatacome editore e idelorganizzino una corposa e schietta manifestazione per urlare contro il presidente, per gridargli di andare via. Come comportarsi? Siamo certi che la richiesta del Grande Capo sia stata quella di ignorare.