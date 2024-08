Idia Ascoltami un concerto di parole diventa capolavoro letterario

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un metadialogo tra Angelo edche accompagna il lettore in un viaggio straordinario alla riscoperta di se stesso Può un pianista quarantenne conversare con, Dea della conoscenza? La risposta è si, ed è possibile grazie ad una forma insolita di telepatia che consente ad Angelo di parlare adcon il pensiero. Inizia ciò che gli autori definiscono undiin cui Angelo, rappresentato da Enrico Inferrera, dialoga con, impersonata da Filomena Lombardo, che guiderà il pianista quarantenne in un viaggio alla riscoperta di se stesso. Angelo si è perso, non ha la memoria, è confuso ed indifeso in un mondo che non riesce a decifrare. Si sveglia nudo su una spiaggia edè condotta a questo musicista “che ha amato ed ama molto, che ha imparato a navigare in un mondo ormai corrotto”.