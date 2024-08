M5s Conte | Sorpreso da Grillo | ha predicato la democrazia dal basso ora vuole porre paletti Alleanza con Renzi? Fa perdere voti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) “Sono rimastodella reazione diconsiderando che ha sempreil principio fondativo delladal. Ora che questo si realizza, secondo regole chiare e condivise, mi colpisce la sua volontà dio predeterminare alcuni risultati“. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. L’ex premier ribatte alle accuse degli ex M5s ritenuti vicini al garante-fondatore di aver trasformato il Movimento in un “partito personale“: “Una sonora sciocchezza – la liquida– Non ricordo che in passato sia mai stata fatta una costituente dalcon piena libertà di defenestrare anche il leader o approvare indirizzi da lui non condivisi”.