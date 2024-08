Lavori in corso | la vera sfida è alle porte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Il controesodo è iniziato. Nell’epoca delle vacanze ‘intelligenti’, questo non significa che, da domani, la città riprenderà di colpo a brulicare, ma certo, da qui ai primi di settembre le attività principali riprenderanno, tantissimi bolognesi si torneranno al posto di lavoro eattività quotidiane. In attesa dell’inizio della scuola,‘campanella’ che annuncia la fine della stagione estiva e il ritorno ai ritmi di vita consolidati. Che comprendono, naturalmente, spostamenti in auto, code, disagi assortiti. Proprio in vista di questo, i commercianti hanno lanciato l’ennesimo allarme.