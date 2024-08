US Open 2024 Djokovic | Voglio vincere sento ancora lo spirito competitivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “il torneo.dire, questo è l’obiettivo. Sai, l’obiettivo per me è sempre quello di provare ad arrivare fino alla finale e lottare per il trofeo.dire, quel tipo di mentalità o approccio non è diverso per me quest’anno. La gente mi chiede ‘ora che hai praticamente vinto tutto con la medaglia d’oro, cos’altro c’è da?’la spinta, holofare più storia e divertirmi sul tour. Sperodi ispirare molti giovani a guardare il tennis, a giocare a tennis”. Novakparla così in conferenza stampa da New York a due giorni dall’inizio degli Us. “Questi sono alcuni dei motivi per cui continuo ad andare avanti. I Grand Slam sono i pilastri del nostro sport. Sono”gli eventi storici di tennis più importanti che abbiamo.