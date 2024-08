Roma De Rossi sulla scelta di Dybala | Bella storia i tifosi siano orgogliosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - La viglia della sfida contro l'Empoli ha tutto un altro sapore per Daniele De. Fino a pochi giorni fa tutto l'ambiente giallorosso era scosso per l'imminente e fulminea partenza di Paulo, il faro dellasia a livello tecnico che per i compagni. Con l'Al-Qadsiah, squadra dell'Arabia Saudita, sembrava tutto fatto: al giocatore contratto di tre anni a 75 milioni di euro, una cifra a dir poco pazzesca, mentre allauna cifra che avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai tre milioni di euro. Non solonon aveva preso parte allo shooting fotografico della Lega Serie A dopo l'ultimo allenamento, ma all'uscita dal centro sportivo di Trigoria aveva portato via anche tutti gli scarpini.