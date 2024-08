Roma De Rossi sul dietrofront di Dybala | Una situazione emozionante Il mondo del calcio lo ha capito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “Per quanto riguarda Paulo (ndr) è stata una, domani i tifosi gli regaleranno una grande accoglienza. La sua scelta ha scatenato delle grandi reazioni, ildello ha“. La conferenza stampa di Daniele Desi apre con queste parole che danno voce al tema più caldo delle ultime ore dalle parti di Trigoria: ila sorpresa di Paulo. Un secco “no” all’Arabia Saudita per non deludere i tifosi. “Lo vedo come un leader anche dal punto di vista emozionale, non solo tecnico. Penso che sia una bella storia. Verrà gestito come farebbe un allenatore, non posso stare a pensare alle clausole, siamo d’accordo che Paulo sia ancora un nostro giocatore molto importante. Lui sa cosa penso perché prima che tutto diventasse pubblico già avevamo parlato, sia su cosa ha fatto di giusto che di sbagliato.