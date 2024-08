L’Udinese ferma in casa la Lazio | distanze accorciate nel finale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Udinese-, in campo per la seconda giornata di Serie A, termina 2-1. I padroni dihanno la meglio, passando in vantaggio all’inizio di ciascun tempo di gioco. Gli ospiti accorciano le distanza ma solo nel– Mentre si attende l’inizio della prima sfidalinga dell’Inter, il sabato pomeriggio di Serie A viene inaugurato da Udinese-. La sfida, valida per la seconda giornata di campionato, si apre subito col botto per i padroni di. Al quinto minuto, infatti, Lucca sfrutta un cross di Thauvin e di testa mette in rete il pallone dell’1-0. Resta inchiodato così il risultato per tutto il corso del primo tempo, nonostante latenti più volte di pareggiare i conti. L’azione più pericolosa arriva solo poco prima dell’intervallo, con Ehizibue che riesce però ad anticipare Castellanos.