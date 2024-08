Toni Servillo | È bene che Loro ci sia almeno su TikTok perché il film non c’è in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 23 agosto 2024) È rimasto nelle sale cinematografiche per pochissimo tempo, per incassi (in totale, sommando la parte 1 e la parte 2) di circa 6,5 milioni di euro. Poi è sparito: acquistato per la trasmissione televisiva (da Mediaset) senza mai essere poi mandato in onda sul piccolo schermo in. “”, ildiretto da Paolo Sorrentino nel 2018 (con Tonattore protagonista che ha interpretato il personaggio di Silvio Berlusconi) è oggi diventato uno dei trend su. Moltissimi utenti hanno scoperto questa pellicola solamente dalle condivisioni di alcuni spezzoni social, andando a celebrare un successo (anche se poco remunerativo) di una produzione tenuta in silenzio nel nostro Paese.