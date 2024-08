San Donato potenziati i servizi della Delirium Room nel reparto di geriatria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 – Dal 2018 l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha realizzato unaall’interno deldidell’Ospedale Sandi Arezzo. L’obiettivo è quello di prevenire e gestire al meglio i fenomeni di confusione mentale acuta delle assistite e degli assistiti presi in cura. Tutto il team multidisciplinare è impegnato da anni in un lavoro di riorientamento spazio-temporale degli assistiti, avendo come punto di riferimento il caregiver/familiare che ha la funzione di facilitare il processo, attraverso la sua permanenza H24 insieme all’assistita o assistito.