Il trofeo Kima a quota ventidue | Qui si sfida il gotha dello skyrunning

(Di venerdì 23 agosto 2024) Val Masino (Sondrio), 23 agosto 2024 – È tutto pronto in Valmasino per il. Ilmondiale e tutto il popolo delle corse a fil di cielo saranno questo fine settimana in Valle per il, prima tappa italiana della Merrell Skyrunner World Series. Oltre ai 400 “galacticos” accreditati alla grande corsa sul Sentiero Roma (52 km, 4200 m d+), da non perdere laExtreme Skyrace (27,5 km, 1890 m d+), ilTrail (14 km) e il Mini(6 km). Numeri alla mano, i concorrenti sono oltre 700, provenienti da 33 differenti Paesi. Ilè una kermesse dedicata alla memoria della guida alpina Pierangelo Marchetti (da tutti chiamato) scomparso nel 1994 durante una missione di soccorso, in Valmasino è una vera e propria istituzione e domani si correrà la 22^ edizione di una maratona d’altatra le più impegnative al mondo.