Esplosione vicino all’ospedale San Gerardo di Monza ambulanze e pompieri sul posto | due feriti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Due persone sono rimaste ferite in un’avvenuta venerdì mattina in via Trieste a Lissone, a circa duecento metri dSandi. Isono due uomini di 55 e 58 anni. L’allarme è scattato intorno alle 11.15 e sulè intervenuto un grosso dispiegamento di mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Per il momento non ci sono informazioni sulle cause e l’origine dell’, ma il boato si è sentito nei quartieri vicini. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due, un’automedica e l’elisoccorso, che hanno trasportato i due uomini in codice giallo al San. Intervenuti anche diversi mezzi dei vigili del fuoco.