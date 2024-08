Allerta truffa lavorativa | la Polizia postale avverte sui rischi delle offerte di lavoro part-time

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 23 agosto 2024) Messaggioper chi cerca, alert della: proposta per impiegousata per carpire denaro “Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo?” È questo il messaggio “” che, secondo l’lanciata dalla, sta circolando da alcuni giorni attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea. Le forze dell’ordine spiegano che queste piattaforme sono sempre più utilizzate dai cybercriminali per adescare persone in cerca di lavori che non richiedano competenze specifiche e possano essere svolti comodamente da casa.