Palermo recuperato il quinto corpo dal veliero affondato | è quello del magnate Mike Lynch Il comandante ai pm | Tempesta imprevedibile

(Di giovedì 22 agosto 2024) I sommozzatori dei Vigili del fuoco hannoildei sei dispersi dopo il naufragio dello yacht Bayesian,da una tromba d’aria all’alba del 19 luglio di fronte alla costa di Porticello, in provincia di. Il cadavere, già individuato mercoledì sera nello scafo, è stato portato sul molo del porto avvolto in un telo di plastica: si tratta di, ilbritannico 59enne proprietario del. Nelle scorse ore dal relitto erano stati già estratti quattro corpi, quelli del banchiere settantenne Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International), di sua moglie Anne Elizabeth Judith, dell’avvocato Chris Morvillo e di sua moglie Neda. L’unico ancora sott’acqua resta il cadavere di Hannah, la figlia 18enne di: i sub sono immediatamente riscesi a cercarlo a cinquanta metri di profondità.