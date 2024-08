Malore in vacanza per Piero Delle Piane | cos’è successo al fidanzato di Antonella Elia – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pietroè stato colpito da un improvvisoin, il quale ha scatenato la preoccupazione di. Sono unacoppie più amate e seguite del piccolo schermo, in grado di appassionare il pubblico dopo molti anni. La storia d’amore trae Pietroha inizio nel 2019, anno in cui i due si conoscono sul setfiction Distretto di Polizia, Carabinieri 7 e Un posto al sole.improvviso in: Pietrosoccorso (Foto Instagram @tv) – Cityrumors.itDopo una breve crisi nata sulla spiaggia di Temptation Island, i due sono tornati insieme, mettendo a tacere i rumours sul distacco dettato dalla differenza di età. Sui social media la coppia racconta quotidianamente la propria storia d’amore, deliziando i fan con foto edi viaggi, eventi pubblici e serate romantiche.