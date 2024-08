Giornalista aggredito a Torino arrestati quattro attivisti di Casapound

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024)diagli arresti domiciliari per l’aggressione ad Andrea Joli,del quotidiano La Stampa. Euclide Rigato, 45 anni, tassista, torinese; Marco Berra, 35 anni, operaio, di Cuneo; Igor Bosonin, 46 anni, ex candidato sindaco a Ivrea (); Paolo Quintavalle, 33 anni, di Chivasso: sono loro iche dovranno scontare gli arresti domiciliari. Nessuna misura cautelare, invece, per il ferroviere torinese di 53 anni Maurizio Galiano, quinto indagato per l’aggressione. Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia di Stato ed è stato disposto per "il pericolo di reiterazione dei reati della medesima indole".