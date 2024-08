Una nuova pagina di successi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tommaso Compagnucci, racchetta cresciuta tra le fila del Circolo Claudio e Geo Giuseppucci di Macerata, ha scritto unadella sua carriera conquistando il secondo titolo ITF al torneo di Kursumlijska Banja, in Serbia. Il ventiquattrenne marchigiano si è imposto in finale sull’argentino Juan Pablo Paz con un netto 6-1 6-2, coronando una settimana di gioco eccezionale nonostante le difficoltà incontrate fuori dal campo. Le parole di Tommaso Compagnucci dopo la vittoria sono cariche di emozione e rivelano molto sulla settimana vissuta dal tennista: "è stata una settimana particolare – sottolinea – Mio fratello Nicolas ed io siamo venuti qui in Serbia e dopo pochi giorni abbiamo contratto un’intossicazione alimentare. È stato un torneo che quasi non avrei dovuto giocare. Infatti, dopo il primo turno, avevo scritto alla mia ragazza che sarei tornato presto.