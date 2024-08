Il ritorno dell' alta pressione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI - La situazione attuale che vede lo spostamento verso esta goccia fredda complicea fase di maltempo dei giorni scorsi; contestualmente un campo d'si espande verso est coinvolgendo anche l'Italia. In questo frangente assisteremo a un graduale miglioramento del tempo con giornate soleggiate e a un aumentoe temperature, anche se potrebbero verificarsi ancora alcuni, soprattutto sulle montagne. Durante l'ultimo weekend di agosto, il caldo tornerà ma senza eccessi, specialmente al Centro-Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italia l'dovrebbe persistere anche durante l'ultima settimana del mese; tuttavia sia il moo GFS che l'europeo mostrano ancora qualche segnale di cedimento con il possibile transito di una goccia fredda in quota per gli ultimi giorni del mese.