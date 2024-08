Visite mediche e fotografie di rito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il programma della giornata partirà nella mattinata, quando i giocatori biancazzurri si sottoporranno alledi: c’è chi è arrivato in città già ieri – come Marchini e Turini –, e chi invece prenderà contatto con Ferrara direttamente questa mattina. Nel pomeriggio l’appuntamento è fissato alle 17 al palasport per il ritrovo ufficiale e la consegna del materiale tecnico, dopodiché squadra e staff saranno a disposizione della stampa per interviste e. Alle 18 è fissato l’inizio della prima seduta di allenamento, così come l’accesso all’impianto dei supporters biancazzurri, che potranno salutare i propri beniamini e cominciare a prendere confidenza coi volti nuovi. Prevista la presenza del CdA al completo, a cominciare dal presidente Maiarelli e dal suo vice Piazzi. La stagione 2024/25 è pronta a partire. j.c.