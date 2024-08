Ferrara si raduna e lancia l’assalto alla B1 Prima seduta di allenamento aperta ai tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Contorovescia terminato. Inizia oggi la nuova stagione diBasket 2018, attesa nel pomeriggio dal radunoGiuseppe Bondi Arena e dal primo bagno di folla dei propri, che potranno salutare la squadra ed assisterediodierna. C’è attesa per l’avvio della preparazione dei biancazzurri, che per gran parte dellasettimana lavoreranno soprattutto sul piano fisico, inserendo qualche "appunto" di pcanestro in vista del test amichevole di giovedì 29 contro la Cestistica Argenta, che aprirà un mese di preseason parecchio intenso per la truppa di Benedetto. Al raduno di oggi pomeriggio mancherà il colpo di mercato dell’estate ferrarese, l’argentino Ramiro Santiago, che arriverà in Italia venerdì e si metterà subito a disposizione dello staff tecnico per mettersi in linea coi compagni.