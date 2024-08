Affonda barca | mamma ho tenuto stretta a me la mia bimba

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Per due secondi ho perso lain mare, poi l'ho subito riabbracciata tra la furia delle onde. L'ho tenuta forte,a me, mentre il mare era in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra". E' il drammatico racconto all'ANSA di Charlotte, ladi 35 anni rimasta in balia delle onde insieme alla figlia Sofia di un anno. La donna era a bordo della Bayesan, lanaufragata al largo di Porticello, insieme al marito e ai colleghi di una società di Londra e di alcuni parenti. Adesso si trova all'ospedale dei Bambini nella stanza della figlia.