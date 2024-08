UFC 305 Du Plessis vs Adesanya | tutti i risultati della card

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Grande spettacolo nella notte alla RAC Arena di Perth, in Australia, per UFC 305, dove Dricus Duè riuscito a difendere il titolo dei pesi medi contro l’ex campione Israel. Il sudafricano, che aveva conquistato il titolo lo scorso gennaio battendo Sean Strickland, ha respinto gli assalti del contendente nigeriano imponendosi poi con una sottomissione nel quarto round. Di seguito. UFC 305: DuvsResults MainDricus Dudef. Israelvia sub Kai-Kara France def. Steve Erceg via KO/TKO Mateusz Gamrot def. Dan Hooker via decision – split Tai Tuivasa def. Jairzinho Rozenstruik via decision – split Li Jingliang def. Carlos Prates via KO/TKO UFC 305, DuvsSportFace.