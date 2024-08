Robur la Coppa nel mirino Domani il ritorno al Bertoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Lariprenderànel primo pomeriggio la preparazione aldell’Acquacalda, dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Lamberto Magrini ai suoi al termine di un lungo e duro ritiro in riva al lago Trasimeno. La settimana di lavoro sarà quella di preparazione all’esordio stagionale in gare ufficiali fissato per le 16 di domenica prossima a San Donato Tavarnelle per il primo turno diItalia di serie D. Lo stesso stadio, il Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa, dove tra l’altro due settimane dopo Bianchi e compagni torneranno per la prima giornata di campionato, con fischio d’inizio anticipato di un’ora rispetto alla. Alla ripresa disaranno da valutare le condizioni di chi era assente nell’ultimo test contro la Tiberis, ovvero Hagbe, Masini, Boccardi e Di Paola.