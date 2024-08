L’Empoli fa chiarezza | campo del Castellani mal ridotto? Colpa dei… libici

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) “Empoli Football Club ci tiene a scusarsi con tutti i tifosi azzurri, gli sportivi e con la Lega, alla quale abbiamo già spiegato le motivazioni, per le condizioni del terreno di gioco del CarloComputer Gross Arena“. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale,fasulle pessime condizioni deldelrelative alla sfida contro il Monza. “Empoli FC tiene a precisare che il manto erboso si presenta nell’attuale stato poiché alcuni trattamenti, necessari e indispensabili per il terreno, non si sono potuti effettuare immediatamente al termine della stagione scorsa per più motivi – sottolinea il club toscano – .