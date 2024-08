Alain Delon l’incarnazione del bello e del grande cinema diventato piccolo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 18 agosto 2024) Da sempre, da che ho memoria, da che so fare conversazione, quando un uomo esprime giudizi estetici sprezzanti su una donna, qualunque uomo sia e di qualunque donna stia parlando, ho una sola risposta: «Tu, invece, sosia diperiodo “La piscina”». È – dovrei dire «era», ma il fatto è che lo sarà per sempre, per noialtre del Novecento – una risposta che capiscono tutti, perché per tutti quelli la cui memoria vada indietro più d’un quarto d’oraè l’entelechia del. Delinsuperato e insuperabile: al liceo mi presi una cotta per un sosia di suo figlio Anthony, che era, ma che tutta la vita tutte avranno guardato pensando «eh, ma vuoi mettere tuo padre», una maledizione che in confronto Edipo viaggiava leggero.