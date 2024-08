Serie B non solo Dazn! L’annuncio di Balata | nuovo broadcaster per le partite E Sky tace…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Con la vittoria del Brescia sul Palermo di ieri sera è iniziata ufficialmente laB. La partita è stata visibilesu, eccezionalmente in chiaro. L’accordo è arrivato in extremis dopo settimane di forte incertezza. Ma all’orizzonte c’è una grande novità per tutti i tifosi: laB sarà visibile anche su Amazon Prime. “Abbiamo sottoscritto un accordo con Amazon Prime, nei prossimi giorni vi spiegheremo tutti i dettagli. C’è ancora una parte tecnica che non dipende da noi. Ora ci aspettiamo una mossa da Sky. Abbiamo fatto tutto il possibile in base a quello che ci eravamo detto con loro“, ha dichiarato. Poi la stoccata: “di certo qualcuno, a livello di governo del calcio italiano, dovrà rispondere di quanto accaduto in questi mesi sulla vicenda dei diretti televisivi del nostro campionato“.