Conte | Mercato bloccato rosa incompleta urge ricostruzione totale Prepariamoci ad un’annata di sofferenza Su Buongiorno Di Lorenzo e Osimhen…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024) Il tecnico partenopeo Antonioha presentato la sfida tra l’Hellas Verona e Napoli, la ‘prima’ degli azzurri nella nuova stagione. Castel Volturno, 17 agosto 2024 – Il tecnico del Napoli, Antonio, è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa che avrà luogo oggi alle 13.30 presso il centro tecnico di Castel Volturno. In vista dell’esordio in campionato contro il Verona, l’allenatore partenopeo discuterà le ultime novità riguardanti la squadra, le strategie di gioco e le sue aspettative per la stagione. Gli appassionati di calcio e i tifosi del Napoli possono seguire in diretta testuale l’intervento disu Napolipiu.com, che offrirà aggiornamenti in tempo reale e dettagli esclusivi dall’incontro con la stampa.