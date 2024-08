Pensioni l’ultima idea è Quota 41 light ma si rischia un taglio dell’assegno del 30%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024) La riforma delleè sicuramente uno dei temi su cui il governo Meloni è impegnato da tempo; un piano non facile da riformare e che vede ogni giorno spuntare nuove proposte per andare via prima dal lavoro. L’più recente proviene dalla Lega, il partito che fin dalle promesse elettorali mira ad abolire la Legge Fornero. La nuova soluzione, attualmente in fase di elaborazione da parte del vice premier Matteo Salvini e del sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, è una versione “” della41. Come cambia il calcolo della pensione La nuova41 viene definita “” perché, secondoproposta della Lega, l’assegnostico verrebbe calcolato esclusivamente con il metodo contributivo. Attualmente, il sistema di calcolo della pensione varia in base all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.