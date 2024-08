LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | al Red Bull Ring un nuovo capitolo del duello tra Bagnaia e Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio d', undicesimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato del Redsi tornerà in azione per una giornata di grande importanza, che ci aiuterà a capire quali saranno i valori in pista tra i monti della Stiria. La giornata prenderà il via alle ore 10.45 con le prove libere della lunghezza di 45 minuti, quindi alle ore 15.00 si tornerà in azione con le pre-qualifiche. 60 minuti che andranno a definire la top10 che eviterà la Q1 in occasione delle qualifiche di domani. Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto uncambio di guida in classifica generale per la classe regina.