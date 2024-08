La Roma al fantacalcio | i titolari chi prendere e chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Milano, 16 agosto 2024 – Inizialmente avrebbe dovuto essere un semplice traghettatore fino a fine stagione, ma dati gli ottimi risultati la dirigenza ha deciso di puntare forte su Daniele De Rossi anche per il campionato 2024/2025 come allenatore della. Comincia, per davvero, il progetto dei Friedkin e l’assenza, per il primo anno, di paletti finanziari imposti dalla Uefa ha permesso alla proprietà di investire sul mercato. Primo passo il riscatto di Angelino, poi l’arrivo a centrocampo di Le Fée e ultimi, ma non meno importanti, Mathias Soulé e Artem Dovbyk. In attesa dell’arrivo di un terzino destro, con Assignon in pole, De Rossi potrà tranquillamente alternare, in base all’avversario e alla competizione, una rosa ben più ampia e talentuosa rispetto al passato.