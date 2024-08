È il momento perfetto per allenare il Liverpool Slot deve solo evitare di vanificare il lavoro di Klopp

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) Arneda domani prende ufficialmente il posto che fu di. Inizia così la sua carriera in Premier League, un compito che nessun nuovo allenatore delha mai affrontato negli ultimi 33 anni. Dal primo giorno,assicurarsi che ilsia competitivo su tutti i fronti emantenere lo status di club pretendente al titolo. Una pressione così immediata è piuttosto difficile da gestire. “Dopo nove anni di Jürgenripartire a razzo per assicurarsi che il 95 percento della Premier League stia ancora cercando di recuperare terreno rispetto al. C’è chi ancora sostiene che sostituiresia “unimpossibile”. In realtà è un ottimoper diventare l’allenatore del“.