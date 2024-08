Andreeva batte Paolini a Cincinnati la rivincita della finale olimpica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Mirrasi gusta bello freddo il piattovendetta. La tennista russa elimina agli ottavi diJasmine3-6, 6-3, 6-2. Le due si erano affrontate solo pochi giorni fa sui campi in terra del Roland Garros. L’occasione ? Ladi doppio. Jasmine e Sara Errani si erano messe al collo la medaglia d’oro,ndoe la compagna Shnaider. Ma in terra americana cambia tutto: la superficie veloce mette le ali al tennis potente e aggressivorussa. Jasmine inizia col piede giusto: regolare e solida da fondo, con l’avversaria che le concede qualcosa. Ma poi è la toscana a commettere troppi errori:guadagna fiducia, inanellando break su break. L’incontro si sbilancia dalla sua parte, mentre la toscana tenta l’ultimo colpo di reni nel terzo set. Troppo tardi, anche per una lottatrice come Jasmine.