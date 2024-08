A Milano la mostra su Mike Bongiorno | dal 17 settembre la città celebra il re della tv

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024)– Dal 17al 17 novembre a Palazzo Reale asarà in scena la1924 - 2024”, che celebrerà, in occasione del centenarionascita (il 26 maggio 2024 ndr), il grande presentatore, protagonistastoriatv. Una vera icona del nostro Paese. Con sessant'anni di carriera (tra Rai e Mediaset),, “uno di famiglia”, rappresenta infatti uno straordinario fenomeno sociale e culturale che ha contribuito a costruire l'identità nazionale e la memoria collettiva degli italiani. Tra pubblico e privato Adoveè vissuto e alla quale era legato profondamente, appuntamento con un'esposizione inedita, ricca di ricordi degli anni memorabilisua straordinaria carriera, che permetterà allo spettatore di entrare in pieno contatto con il suo privato e con il personaggio pubblico.