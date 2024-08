MotoGP GP Austria 2024 Martin | Non guardo il campionato è tutto ancora aperto

Leggi tutta la notizia su sportface

"Sicuramente è una gran bella pista per tutti, in particolare per la Ducati anche se avremo rivali forti. Siamo tornati in testa, ma è più importante accrescere la fiducia. Spero di migliorare risultati e sensazioni rispetto al 2023 qui". Così Jorgein conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere dellaper il GP d'a Spielberg. "Noi quattro siamo i più forti, siamo un passo avanti rispetto agli altri. Ma èmolto, siamo a metà cammino. Cerco di dare il 100%, anche se sto lottando per un podio o un quinto posto. Ma nonil, èe siamo a metà stagione. Dipende dal weekend e dalla situazione, ma se dovrò correre dei rischi li correrò", ha aggiunto il pilota spagnolo.