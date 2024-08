L’ex Inter Perisic frecciata a Gattuso | Qualcuno ha deciso che non servo più

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024)è pronto a lasciare l’Hajduk Spalato, allenato da Rino. Alla base di questo addio il rapporto difficile tra l’esterno e il tecnico italiano. SCELTA DI CUORE –vistato dai colleghi croati di Dalmatinski Portal,Ivanracconta la sua scelta di ritornare all’Hajduk Spalato un anno fa: «Sono ritornato all’Hajduk nella speranza che insieme avremmo realizzato il nostro sogno di vincere il campionato. Avevo un buon contratto con il Tottenham e, anche quando mi sono infortunato, ho ricevuto un’ottima offerta da un grande club straniero, dove avrei avuto condizioni fantastiche per la riabilitazione e almeno le stesse possibilità di giocare, come avevo qui. Invece, su invito del club e dei tifosi, ho scelto di restare qui nella speranza di poter contribuire a lottare per il titolo e per un buon posto nella fase a gironi della Champions League».