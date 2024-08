Bagnaia-Marquez ansia in casa Ducati | il messaggio è chiaro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 15 agosto 2024) Francescoe Marcnella prossima stagione di MotoGP saranno compagni di squadra nellaufficiale: spunta ilQuel che può succedere nella prossima stagione in MotoGP sta tenendo col fiato sospeso tutti gli appassionati e non solo. La prima parte di stagione era stata condizionata dalla scelta dellasul compagno di squadra di Francesco. Alla fine, Gigi Dall’Igna ha scelto Marcche andrà via dopo un solo anno da Gresini, saltando il ‘passaggio’ a Pramac ed è proprio questa decisione il motivo della rottura con il team junior, che dalla prossima stagione sarà VR46 Racing.manda un(ANSA) Ilveggente.itFabio Di Giannantonio, quindi, guiderà unaufficiale e avrà la possibilità di essere ancora più competitivo. Jorge Martin guiderà l’Aprilia ed Enea Bastianini sarà un pilota della KTM.