Sempre più giovani denunciano | Il mio impegno per Cascina Ri-Nascita Entro il 2026 daremo lavoro alle vittime

(Di mercoledì 14 agosto 2024) MILANO Alessandra Kustermann, primaria in pensione della Clinica Mangiagalli e presidente del cSVS-DAD (Soccorso Violenza Sessuale Donna Aiuta Donna, da lei messo in piedi trent’anni fa) è una delle donne più attive sul fronte degli aiutidonne maltrattate, che hanno subito violenze nelle sue varie forme. Dottoressa, trenta codici rossi al giorno, come si può arginare l’emergenza? "Sono stati tanti anche gli arresti e le misure cautelari richieste. L’estate porta alla luce la violenza in tutte le sue forme, anche quelle dei figli contro i genitori anziani. La solitudine e il caldo che impediscono di uscire rendono ancora più fragile la convivenza. Il rischio di violenza in famiglia è in aumento, ma il fatto che il pubblico ministero abbia un mese per chiedere la misura cautelare ha consentito risposte più rapide". In aumento sono anche lessime che