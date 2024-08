Le auto restano incinte per il troppo caldo | l’incredibile fenomeno sta facendo il giro del web Ecco il motivo dei pancioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Nessuno scherzo! Leprodotte in Cina rimangonocon il“. Sembra surreale, ma, a quanto pare, è tutto vero. Lo ha riportato la reporter cinese Jennifer Zeng postando delle clip di vetture parcheggiate sotto il sole. Per qualche strano, lecominciano a gonfiarsi. E i social non hanno perso tempo, ironizzando sulle incredibili immagini che stannoildel mondo Ma c’è una spiegazione anche a unche all’apparenza sembrerebbe inspiegabile. Ildei “” sullesarebbe dovuto principalmente al grandeche ha colpito il Paese del Drago durante l’estate 2024, con temperature che hanno sfiorato anche i 50°. E i rigonfiamenti sarebbero causati da un problema di costruzione, che riguarda unicamente la produzione in Cina.