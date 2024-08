49esima edizione di ‘Vinestate’ al via le prenotazioni per le degustazioni | info e modalità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso –, al via leper leC’è attesa a Torrecuso, grazioso Borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, per ladila rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Sarà un percorso di sviluppo e promozione territoriale organizzato dal Comitato Vinestate con il Comune di Torrecuso, con il patrocinio della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura, della Provincia di Benevento, del Gal Taburno, dell’Ente Parco Taburno-Camposauro, in sinergia con le varie associazioni territoriali e con il contributo della Regione Campania nell’ambito della Legge Regionale dell’8 agosto 2018, n° 28.