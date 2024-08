Una star della musica Italiana irrompe in Beautiful | Sarà lui a unire Brooke e Ridge

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unain "": "lui a" Sei pronto a lasciarti trasportare in una storia d'amore che si riaccende sullo sfondo di una città eterna? "A" ci porta a Roma, dove vecchi amori sbocciano di nuovo e una voce famosa si eleva per accompagnare questi momenti. La celebre soap opera "A" si appresta a lanciare un episodio che i fan non potranno scordare facilmente., le figure principali dello show, si ritrovano in una spirale di amore rinnovato, tra ambienti mozzafiato che faranno fare ai telespettatori un tuffo in una realtà alternativa, densa di romanticismo.