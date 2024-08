Vittoria in amichevole con la Ternana per la Fiorentina Women

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 11 agosto 2024)0-2: Ciccioli, Pacioni (C), Ripamonti, Ciccotti, Vigilucci, Petrarca, Bonetti, Battistini, Gomes, Labate, Pirone. A disposizione: Sacco, Capitanelli, Regazzoli, Fusar Poli, Lombardo, Domi, Zannini, Tarantino, Quazzico. Allenatore: Antonio CincottaACF: Fiskerstrand, Filangeri, Georgieva, Toniolo, Erzen, Snerle, Severini, Catena, Boquete (C), Bonfantini, Janogy. A disposizione: Tortelli, Breitner, Longo, Johannsdottir, Bredgaard, Faerge, Bedini, Zaghini, Lundin, Pastrenge, Baldi, Bettineschi. Allenatore: Sebastian De La FuenteMARCATORI: 14? Snerle, 63? rig. SeveriniNOTE: Ammonita Severini Ok il secondo test di avvicinamento al campionato per la, a Narni contro la. La testa avanti però la mettono le ospiti con una buona azione finalizzata da Snerle il cui diagonale mancino vale il vantaggio gigliato.